Die NASA braucht Electron. Rocket Lab erhält drei dedizierte Starts für zwei Wissenschaftsmissionen ab Anfang 2027 und legt im Handel deutlich zu. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus KI-Sorgen nehmen zu: Dow stabil -- DAX mit Verlusten -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus NASA-Deal zündet den Kurs-Turbo: Rocket Lab-Aktie springt nach oben und zieht Intuitive Machines & Co. mit. KNDS-Aktie vor Börsengang - Haushaltsausschuss billigt Einstieg des Bundes. SoftBank-Aktie bricht ein: Zweifel am Zeitplan des OpenAI-Börsengangs. Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co.: Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker.

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