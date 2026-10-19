NASDAQ 100 aktuell: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ 100

Index im Fokus

19.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Montag positiv.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,91 Prozent stärker bei 29.746,27 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent höher bei 29.539,31 Punkten, nach 29.187,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.788,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.461,32 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 29.644,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.592,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 24.817,95 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,01 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 7,84 Prozent auf 245,70 USD), Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1.398,82 USD), Datadog A (+ 7,45 Prozent auf 265,52 USD), Teradyne (+ 6,72 Prozent auf 346,85 USD) und Western Digital (+ 6,57 Prozent auf 353,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Exelon (-2,41 Prozent auf 42,45 USD), Copart (-1,85 Prozent auf 27,36 USD), Constellation Energy (-1,83 Prozent auf 266,40 USD), American Electric Power (-1,75 Prozent auf 124,92 USD) und PayPal (-1,64 Prozent auf 50,35 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CoreWeave-Aktie. 10.192.539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,02 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net