NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 notiert heute im Plus.

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,22 Prozent fester bei 26.654,05 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,828 Prozent auf 26.551,16 Punkte an der Kurstafel, nach 26.333,00 Punkten am Vortag.

Bei 26.481,24 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 26.719,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 6,32 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.780,42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25.529,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 18.258,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,74 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.719,56 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,45 Prozent auf 166,00 USD), Dollar Tree (+ 5,60 Prozent auf 105,53 USD), Analog Devices (+ 4,46 Prozent auf 369,58 USD), Marvell Technology (+ 4,27 Prozent auf 139,07 USD) und Marriott (+ 3,89 Prozent auf 376,51 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Netflix (-10,08 Prozent auf 96,93 USD), Diamondback Energy (-4,65 Prozent auf 177,98 USD), Atlassian (-2,13 Prozent auf 67,27 USD), Exelon (-1,72 Prozent auf 46,77 USD) und Constellation Energy (-1,43 Prozent auf 294,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21.867.544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net