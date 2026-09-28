NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag in Rot

NASDAQ 100 aktuell

28.09.26 17:59 Uhr

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,19 Prozent auf 30.244,40 Punkte nach unten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,593 Prozent tiefer bei 30.426,63 Punkten, nach 30.608,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.081,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30.480,40 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.433,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.118,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.503,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,99 Prozent nach oben. Bei 30.770,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 3,16 Prozent auf 386,57 USD), CrowdStrike (+ 2,35 Prozent auf 258,06 USD), Intuitive Surgical (+ 2,34 Prozent auf 414,68 USD), NVIDIA (+ 2,07 Prozent auf 229,73 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1,77 Prozent auf 176,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-8,53 Prozent auf 283,86 USD), QUALCOMM (-6,69 Prozent auf 188,46 USD), Intel (-6,66 Prozent auf 114,81 USD), DoorDash (-6,28 Prozent auf 181,21 USD) und Lumentum (-6,07 Prozent auf 884,53 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.116.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net