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NASDAQ-Handel im Blick

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen

29.05.26 20:02 Uhr
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen | finanzen.net

Derzeit agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

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Indizes
NASDAQ 100
30.361,8 PKT 137,9 PKT 0,46%
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Am Freitag springt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,04 Prozent auf 30.236,68 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,364 Prozent stärker bei 30.333,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 30.223,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.470,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.210,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27.186,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 24.960,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.363,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,96 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.470,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 15,11 Prozent auf 107,39 USD), Workday (+ 11,97 Prozent auf 145,57 USD), Palantir (+ 9,09 Prozent auf 156,37 USD), CrowdStrike (+ 8,45 Prozent auf 727,68 USD) und Datadog A (+ 7,37 Prozent auf 241,85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Costco Wholesale (-4,60 Prozent auf 949,38 USD), Autodesk (-4,14 Prozent auf 230,98 USD), Charter A (-3,59 Prozent auf 141,97 USD), eBay (-3,34 Prozent auf 108,39 USD) und Walmart (-3,07 Prozent auf 115,25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.026.379 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,58 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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