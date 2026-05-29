NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

NASDAQ 100-Marktbericht

Der NASDAQ 100 verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 30.513,86 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,125 Prozent tiefer bei 30.295,25 Punkten, nach 30.333,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 30.241,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.633,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 27.710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.960,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 21.340,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,06 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.633,55 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 15,73 Prozent auf 408,85 USD), Datadog A (+ 12,19 Prozent auf 277,49 USD), Zscaler (+ 11,44 Prozent auf 155,71 USD), Cadence Design Systems (+ 10,46 Prozent auf 414,16 USD) und Zoom Communications (+ 9,87 Prozent auf 111,62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil QUALCOMM (-8,78 Prozent auf 228,99 USD), Constellation Energy (-7,66 Prozent auf 265,70 USD), Enphase Energy (-6,76 Prozent auf 63,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,85 Prozent auf 149,78 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-5,07 Prozent auf 600,47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53.749.730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net