DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,2%Nas27.087 +0,4%Bitcoin61.482 -2,7%Euro1,1635 -0,2%Öl95,16 +3,5%Gold4.483 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen? NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen?
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Marktbericht

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

01.06.26 22:32 Uhr
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
352,50 EUR 51,50 EUR 17,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
351,65 EUR 29,45 EUR 9,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
122,68 EUR 1,10 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
229,15 EUR -17,80 EUR -7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
239,50 EUR 27,50 EUR 12,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
55,20 EUR -3,38 EUR -5,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,35 EUR -0,41 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
516,70 EUR -18,70 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
192,68 EUR 10,82 EUR 5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
196,80 EUR -18,65 EUR -8,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
129,40 EUR -7,76 EUR -5,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,31 EUR 0,35 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
96,33 EUR 9,28 EUR 10,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
135,80 EUR 16,28 EUR 13,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30.513,9 PKT 180,7 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 30.513,86 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,125 Prozent tiefer bei 30.295,25 Punkten, nach 30.333,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 30.241,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.633,55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 27.710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.960,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 21.340,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,06 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.633,55 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 15,73 Prozent auf 408,85 USD), Datadog A (+ 12,19 Prozent auf 277,49 USD), Zscaler (+ 11,44 Prozent auf 155,71 USD), Cadence Design Systems (+ 10,46 Prozent auf 414,16 USD) und Zoom Communications (+ 9,87 Prozent auf 111,62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil QUALCOMM (-8,78 Prozent auf 228,99 USD), Constellation Energy (-7,66 Prozent auf 265,70 USD), Enphase Energy (-6,76 Prozent auf 63,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,85 Prozent auf 149,78 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-5,07 Prozent auf 600,47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53.749.730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen