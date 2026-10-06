NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittag zu

Index-Performance

06.10.26 17:59 Uhr

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Um 17:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,80 Prozent auf 31.324,96 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,576 Prozent auf 31.255,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31.076,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 31.361,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31.208,20 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 29.544,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29.697,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24.978,56 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24,27 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Constellation Energy (+ 14,04 Prozent auf 305,19 USD), Astera Labs (+ 8,74 Prozent auf 394,00 USD), Marvell Technology (+ 8,59 Prozent auf 294,56 USD), Nebius (+ 8,35 Prozent auf 252,00 USD) und CoreWeave (+ 4,37 Prozent auf 91,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Seagate Technology (-8,25 Prozent auf 813,92 USD), Western Digital (-6,61 Prozent auf 412,43 USD), KLA (-4,09 Prozent auf 198,40 USD), Lam Research (-3,79 Prozent auf 332,69 USD) und DexCom (-2,89 Prozent auf 84,39 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.489.138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 5,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net