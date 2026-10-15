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NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
376.00 EUR -24.00 EUR -6.0 %
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AppLovin Corp
247.50 EUR 9.05 EUR 3.80 %
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Autodesk Inc.
202.70 EUR -0.65 EUR -0.32 %
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Cisco Inc.
97.87 EUR -5.85 EUR -5.64 %
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Copart Inc.
23.11 EUR -0.20 EUR -0.86 %
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CoreWeave
62.24 EUR 3.42 EUR 5.81 %
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CrowdStrike
217.40 EUR -6.75 EUR -3.01 %
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Intel Corp.
86.57 EUR -1.63 EUR -1.85 %
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Intuit Inc.
294.00 EUR 19.45 EUR 7.08 %
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Kraft Heinz Company
21.00 EUR 0.59 EUR 2.89 %
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Lam Research Corp.
241.30 EUR -12.95 EUR -5.09 %
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Micron Technology Inc.
829.80 EUR 9.80 EUR 1.20 %
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NVIDIA Corp.
194.14 EUR -4.04 EUR -2.04 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
49.20 EUR -4.80 EUR -8.89 %
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Teradyne Inc.
301.60 EUR -17.40 EUR -5.45 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,935.59 USD -15.22 USD -0.05 %
News | Analysen

Am Donnerstag ging der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 29.935,59 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,42 Prozent tiefer bei 29.526,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29.950,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.985,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.408,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.937,84 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 29.502,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.745,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 18,76 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 6,52 Prozent auf 279,29 USD), Intuit (+ 6,36 Prozent auf 330,17 USD), Autodesk (+ 6,07 Prozent auf 245,16 USD), CoreWeave (+ 5,94 Prozent auf 69,69 USD) und Copart (+ 5,63 Prozent auf 27,75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Rocket Lab (-6,64 Prozent auf 55,25 USD), Teradyne (-4,52 Prozent auf 343,21 USD), Applied Materials (-3,72 Prozent auf 430,01 USD), Cisco (-3,34 Prozent auf 109,85 USD) und Lam Research (-3,30 Prozent auf 277,46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.971.725 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,916 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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