NASDAQ 100-Entwicklung

Mit dem NASDAQ 100 geht es heute abwärts.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,10 Prozent schwächer bei 26.183,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,67 Prozent schwächer bei 26.298,14 Punkten, nach 26.746,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.935,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.433,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 28.957,53 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 29.023,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24.873,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 6,95 Prozent auf 226,81 USD), Take Two (+ 6,54 Prozent auf 223,05 USD), Axon Enterprise (+ 5,66 Prozent auf 325,00 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,28 Prozent auf 164,21 USD) und Amgen (+ 4,99 Prozent auf 471,44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Analog Devices (-16,69 Prozent auf 315,54 USD), CoreWeave (-12,19 Prozent auf 42,44 USD), Astera Labs (-11,77 Prozent auf 195,98 USD), Nebius (-11,07 Prozent auf 86,97 USD) und Sandisk (-10,81 Prozent auf 78,23 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.130.303 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,03 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net