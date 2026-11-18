Index-Bewegung

NASDAQ 100-Handel am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent fester bei 27.056,04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,650 Prozent höher bei 27.177,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27.001,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 26.874,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 27.223,05 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,77 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der NASDAQ 100 29.187,55 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.490,96 Punkte. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 24.503,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent nach oben. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 7,18 Prozent auf 218,58 USD), Ross Stores (+ 2,47 Prozent auf 225,90 USD), DoorDash (+ 1,59 Prozent auf 167,53 USD), Palo Alto Networks (+ 1,58 Prozent auf 314,19 USD) und Amazon (+ 1,50 Prozent auf 261,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CoreWeave (-5,71 Prozent auf 47,04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,05 Prozent auf 92,59 USD), Sandisk (-3,32 Prozent auf 770,80 USD), Marvell Technology (-2,82 Prozent auf 144,54 USD) und Intel (-2,34 Prozent auf 53,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.760.066 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,06 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net