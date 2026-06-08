NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer

Marktbericht

Der NASDAQ 100 zeigte sich letztendlich im Minus.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,12 Prozent leichter bei 29.084,50 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,792 Prozent stärker bei 29.647,34 Punkten, nach 29.414,26 Punkten am Vortag.

Bei 28.196,90 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.805,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 29.234,99 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Wert von 24.967,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.797,87 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,39 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 4,14 Prozent auf 112,15 USD), Cintas (+ 3,58 Prozent auf 179,87 USD), Align Technology (+ 3,52 Prozent auf 178,10 USD), Biogen (+ 3,36 Prozent auf 199,10 USD) und lululemon athletica (+ 3,24 Prozent auf 121,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,00 Prozent auf 117,02 USD), Marvell Technology (-7,61 Prozent auf 266,88 USD), AppLovin (-7,60 Prozent auf 520,84 USD), Arm (-6,22 Prozent auf 324,86 USD) und Enphase Energy (-5,92 Prozent auf 53,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.796.959 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,300 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net