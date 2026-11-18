NASDAQ 100-Entwicklung

Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag.

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,65 Prozent auf 27.178,25 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,650 Prozent auf 27.177,41 Punkte an der Kurstafel, nach 27.001,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 27.236,12 Punkte, das Tagestief hingegen 26.848,92 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,33 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.187,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.490,96 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 24.503,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 9,02 Prozent auf 239,39 USD), Take Two (+ 8,64 Prozent auf 221,55 USD), Palo Alto Networks (+ 7,64 Prozent auf 332,94 USD), Fortinet (+ 6,88 Prozent auf 133,07 USD) und Ross Stores (+ 4,18 Prozent auf 229,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3,47 Prozent auf 93,15 USD), Adobe (-3,45 Prozent auf 227,43 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,40 Prozent auf 151,18 USD), Moderna (-3,13 Prozent auf 200,32 USD) und QUALCOMM (-3,11 Prozent auf 161,48 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44.687.183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,06 zu Buche schlagen. Mit 6,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net