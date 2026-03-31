NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent stärker bei 27.410,18 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27.328,99 Zählern und damit 0,522 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (27.186,99 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27.412,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27.029,41 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,484 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag März, dem 30.03.2026, den Stand von 22.953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 25.552,39 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19.571,02 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,74 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.412,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell QUALCOMM (+ 15,42 Prozent auf 180,06 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 9,45 Prozent auf 383,00 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,35 Prozent auf 379,78 USD), O Reilly Automotive (+ 7,31 Prozent auf 98,40 USD) und Enphase Energy (+ 5,93 Prozent auf 33,04 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-8,59 Prozent auf 611,63 USD), Microsoft (-5,41 Prozent auf 401,50 USD), Atlassian (-4,94 Prozent auf 67,01 USD), Cognizant (-4,11 Prozent auf 52,45 USD) und NVIDIA (-4,05 Prozent auf 200,77 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.997.455 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,439 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net