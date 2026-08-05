NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Index im Fokus

20.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell im Minus.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,75 Prozent auf 29.205,82 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,445 Prozent auf 29.295,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29.426,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29.183,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.378,81 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 28.604,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 29.297,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.249,57 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,87 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,20 Prozent auf 111,76 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 874,46 USD), Marvell Technology (+ 3,11 Prozent auf 244,66 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,54 Prozent auf 31,85 USD) und Seagate Technology (+ 2,26 Prozent auf 851,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Walmart (-8,94 Prozent auf 104,09 USD), SpaceX (-5,80 Prozent auf 131,55 USD), Intuitive Surgical (-5,16 Prozent auf 377,19 USD), CrowdStrike (-4,18 Prozent auf 193,20 USD) und Rocket Lab (-4,15 Prozent auf 72,69 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 19.923.158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,58 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net