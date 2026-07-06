NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

NASDAQ 100-Kursentwicklung

18:00

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im Minus.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,86 Prozent leichter bei 29.144,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,13 Prozent leichter bei 29.362,20 Punkten, nach 29.697,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29.426,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.974,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 28.957,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.202,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22.685,57 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,62 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Thomson Reuters (+ 5,76 Prozent auf 92,92 USD), Adobe (+ 4,90 Prozent auf 228,75 USD), Workday (+ 4,41 Prozent auf 144,08 USD), T-Mobile US (+ 4,21 Prozent auf 189,45 USD) und Paychex (+ 3,99 Prozent auf 109,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Astera Labs (-13,81 Prozent auf 373,00 USD), Teradyne (-12,19 Prozent auf 333,24 USD), Intel (-10,89 Prozent auf 108,89 USD), Sandisk (-10,84 Prozent auf 1.555,37 USD) und Rocket Lab (-10,61 Prozent auf 83,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.677.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,72 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net