DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,31 -1,2%Nas 25.949 -0,7%Bitcoin 56.049 +0,2%Euro 1,1425 -0,2%Öl 74,3 +3,2%Gold 4.147 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100-Kursentwicklung

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
200.10 EUR 9.20 EUR 4.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Astera Labs Inc Registered Shs
342.00 EUR -27.00 EUR -7.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
20.30 EUR -0.17 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
172.74 EUR -2.14 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
97.50 EUR -10.42 EUR -9.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
22.21 EUR 0.69 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
172.88 EUR 1.92 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Paychex Inc.
94.10 EUR 1.80 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
75.70 EUR -3.60 EUR -4.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,380.00 EUR -130.00 EUR -8.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
300.00 EUR -44.50 EUR -12.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Thomson Reuters Corp Registered Shs
81.25 EUR 4.30 EUR 5.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
160.40 EUR 6.64 EUR 4.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
125.14 EUR 5.32 EUR 4.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,304.51 USD -393.36 USD -1.32 %
News | Analysen

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,86 Prozent leichter bei 29.144,53 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,13 Prozent leichter bei 29.362,20 Punkten, nach 29.697,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29.426,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.974,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 28.957,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.202,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22.685,57 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,62 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Thomson Reuters (+ 5,76 Prozent auf 92,92 USD), Adobe (+ 4,90 Prozent auf 228,75 USD), Workday (+ 4,41 Prozent auf 144,08 USD), T-Mobile US (+ 4,21 Prozent auf 189,45 USD) und Paychex (+ 3,99 Prozent auf 109,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Astera Labs (-13,81 Prozent auf 373,00 USD), Teradyne (-12,19 Prozent auf 333,24 USD), Intel (-10,89 Prozent auf 108,89 USD), Sandisk (-10,84 Prozent auf 1.555,37 USD) und Rocket Lab (-10,61 Prozent auf 83,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.677.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,72 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets