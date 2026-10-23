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NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Der NASDAQ 100 steigt am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
48.19 EUR -0.28 EUR -0.59 %
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Coca-Cola European Partners PLC
101.00 EUR 4.00 EUR 4.12 %
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CrowdStrike
225.05 EUR 12.00 EUR 5.63 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
228.00 EUR -10.00 EUR -4.20 %
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Diamondback Energy Inc
174.68 EUR -3.90 EUR -2.18 %
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Kraft Heinz Company
22.00 EUR -0.32 EUR -1.41 %
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Micron Technology Inc.
792.00 EUR 30.40 EUR 3.99 %
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Mondelez
56.94 EUR -0.33 EUR -0.58 %
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NVIDIA Corp.
189.12 EUR 0.22 EUR 0.12 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
163.06 EUR -5.06 EUR -3.01 %
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Palo Alto Networks Inc
338.95 EUR 22.50 EUR 7.11 %
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Ross Stores Inc.
209.65 EUR 2.40 EUR 1.16 %
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SpaceX
131.02 EUR 1.82 EUR 1.41 %
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T-Mobile US
135.54 EUR -5.34 EUR -3.79 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,967.63 USD 8.94 USD 0.03 %
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Um 20:00 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,30 Prozent auf 29.046,71 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,383 Prozent auf 28.847,82 Punkte an der Kurstafel, nach 28.958,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.161,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 28.825,72 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30.470,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28.454,81 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.097,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,24 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 6,22 Prozent auf 377,00 USD), CrowdStrike (+ 6,19 Prozent auf 252,67 USD), Datadog A (+ 5,62 Prozent auf 272,24 USD), Diamondback Energy (+ 4,57 Prozent auf 206,15 USD) und Baker Hughes (+ 3,56 Prozent auf 55,53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil T-Mobile US (-6,01 Prozent auf 149,24 USD), Old Dominion Freight Line (-3,88 Prozent auf 182,53 USD), Ross Stores (-3,00 Prozent auf 229,57 USD), Coca-Cola European Partners (-2,99 Prozent auf 110,82 USD) und Mondelez (-2,64 Prozent auf 63,47 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15.779.214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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