NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 verzeichnete heute Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,04 Prozent fester bei 29.366,94 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,327 Prozent stärker bei 29.159,95 Punkten, nach 29.064,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.968,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 29.452,26 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.383,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24.732,73 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 13.05.2025, mit 21.197,70 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16,51 Prozent zu Buche. Bei 29.452,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 12,06 Prozent auf 42,00 USD), ON Semiconductor (+ 11,14 Prozent auf 115,71 USD), Marvell Technology (+ 8,18 Prozent auf 177,95 USD), JDcom (+ 7,24 Prozent auf 33,77 USD) und Arm (+ 6,39 Prozent auf 221,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil AppLovin (-7,57 Prozent auf 453,53 USD), Constellation Energy (-6,37 Prozent auf 274,89 USD), Atlassian (-5,15 Prozent auf 80,62 USD), Fiserv (-4,57 Prozent auf 52,37 USD) und Palantir (-4,38 Prozent auf 130,05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36.250.134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,550 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Mit 6,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net