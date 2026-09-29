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Kursverlauf

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Aktuell agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
262.50 EUR -5.00 EUR -1.87 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
318.00 EUR 13.00 EUR 4.26 %
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Comcast Corp. (Class A)
19.27 EUR 0.21 EUR 1.08 %
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CrowdStrike
228.40 EUR 0.45 EUR 0.20 %
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Ferrovial International SE Registered Shs
47.59 EUR -0.82 EUR -1.69 %
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Intel Corp.
102.60 EUR 0.18 EUR 0.18 %
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Kraft Heinz Company
20.64 EUR -0.10 EUR -0.51 %
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Lumentum Holdings Inc
806.00 EUR 12.00 EUR 1.51 %
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Marvell Technology
231.75 EUR 9.75 EUR 4.39 %
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Nebius
216.75 EUR 11.60 EUR 5.65 %
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NVIDIA Corp.
202.75 EUR 1.40 EUR 0.70 %
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Palo Alto Networks Inc
338.75 EUR -5.20 EUR -1.51 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
135.32 EUR -4.82 EUR -3.44 %
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T-Mobile US
145.56 EUR -0.86 EUR -0.59 %
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Walmart
93.64 EUR -2.39 EUR -2.49 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,288.79 USD 11.98 USD 0.04 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent auf 30.303,00 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,447 Prozent stärker bei 30.412,29 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.276,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30.429,97 Punkte, das Tagestief hingegen 30.264,51 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 29.433,43 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 29.774,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.611,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,22 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,51 USD), Arm (+ 5,27 Prozent auf 298,25 USD), Marvell Technology (+ 3,96 Prozent auf 261,87 USD), Nebius (+ 3,81 Prozent auf 240,72 USD) und Astera Labs (+ 3,44 Prozent auf 363,38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-2,93 Prozent auf 152,53 USD), Ferrovial International SE Registered (-2,87 Prozent auf 54,17 USD), Walmart (-2,72 Prozent auf 105,77 USD), Palo Alto Networks (-2,51 Prozent auf 382,25 USD) und T-Mobile US (-2,13 Prozent auf 162,90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.703.077 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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