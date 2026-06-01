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NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone

02.06.26 17:59 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone | finanzen.net

NASDAQ 100-Handel am zweiten Tag der Woche.

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NASDAQ 100
30.569,0 PKT 55,1 PKT 0,18%
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Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,39 Prozent aufwärts auf 30.632,59 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,138 Prozent auf 30.471,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30.513,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30.645,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.372,96 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 27.710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 24.992,60 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 21.491,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.645,58 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 29,09 Prozent auf 283,27 USD), ON Semiconductor (+ 7,19 Prozent auf 129,62 USD), Applied Materials (+ 5,65 Prozent auf 484,07 USD), JDcom (+ 5,21 Prozent auf 30,61 USD) und Lam Research (+ 5,20 Prozent auf 333,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-10,03 Prozent auf 318,28 USD), Zscaler (-9,18 Prozent auf 141,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,15 Prozent auf 136,07 USD), Atlassian (-8,66 Prozent auf 105,91 USD) und Workday (-7,15 Prozent auf 145,99 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19.619.673 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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