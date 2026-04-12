NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Montagmittag fester

NASDAQ-Handel im Fokus

In New York ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 17:57 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 25.141,08 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,188 Prozent auf 25.069,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25.116,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.999,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.195,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 24.380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.741,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18.690,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,258 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 6,75 Prozent auf 417,78 USD), Cadence Design Systems (+ 6,53 Prozent auf 283,00 USD), Atlassian (+ 5,88 Prozent auf 60,51 USD), Synopsys (+ 5,84 Prozent auf 415,13 USD) und Workday (+ 5,43 Prozent auf 118,61 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Fastenal (-7,42 Prozent auf 45,52 USD), Kraft Heinz Company (-3,86 Prozent auf 22,17 USD), Keurig Dr Pepper (-3,16 Prozent auf 25,73 USD), Mondelez (-2,54 Prozent auf 57,50 USD) und DexCom (-1,92 Prozent auf 62,79 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.190.625 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net