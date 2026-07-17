NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus

NASDAQ 100 im Blick

20.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Um 20:00 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent auf 28.792,93 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,974 Prozent fester bei 28.871,16 Punkten in den Montagshandel, nach 28.592,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.017,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 28.697,58 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30.406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Stand von 26.590,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.065,47 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 14,23 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 6,96 Prozent auf 783,84 USD), Sandisk (+ 5,71 Prozent auf 1.432,19 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,78 Prozent auf 99,38 USD), Teradyne (+ 4,75 Prozent auf 337,66 USD) und Marvell Technology (+ 4,66 Prozent auf 197,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Apple (-2,76 Prozent auf 324,52 USD), Warner Bros Discovery (-2,49 Prozent auf 26,20 USD), Tesla (-2,47 Prozent auf 371,43 USD), Fastenal (-2,26 Prozent auf 44,46 USD) und PepsiCo (-2,22 Prozent auf 134,07 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.685.536 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,290 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net