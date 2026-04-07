DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +4,5%Nas22.629 +2,8%Bitcoin61.135 -0,7%Euro1,1665 +0,6%Öl94,68 -8,5%Gold4.724 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus
Bitcoin-Rally gestoppt: Kurs kühlt nach Feuerpause-News spürbar ab Bitcoin-Rally gestoppt: Kurs kühlt nach Feuerpause-News spürbar ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen

08.04.26 20:02 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
334,20 EUR 36,40 EUR 12,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML Holding NV NY Registered Shs
1.215,00 EUR 115,00 EUR 10,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
241,25 EUR 7,25 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
153,00 EUR -15,82 EUR -9,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
50,39 EUR 4,88 EUR 10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
337,85 EUR -17,85 EUR -5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,59 EUR -0,50 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
210,60 EUR 20,62 EUR 10,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
527,10 EUR 37,15 EUR 7,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,00 EUR 3,78 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
122,66 EUR -6,62 EUR -5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
109,50 EUR 2,52 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
155,00 EUR -3,00 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
104,60 EUR -5,26 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.890,5 PKT 688,2 PKT 2,84%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch steigt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 2,94 Prozent auf 24.912,95 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 3,48 Prozent höher bei 25.045,36 Punkten, nach 24.202,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.045,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.756,93 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24.643,01 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.507,10 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 17.090,40 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 11,25 Prozent auf 58,87 USD), Lam Research (+ 9,28 Prozent auf 245,17 USD), Applied Materials (+ 8,83 Prozent auf 385,60 USD), ASML (+ 8,80 Prozent auf 1.421,48 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 7,87 Prozent auf 620,29 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Diamondback Energy (-5,46 Prozent auf 184,83 USD), Palantir (-4,61 Prozent auf 143,15 USD), Workday (-4,52 Prozent auf 121,75 USD), Intuit (-2,85 Prozent auf 398,53 USD) und Verisk Analytics A (-2,49 Prozent auf 176,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.224.521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,691 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen