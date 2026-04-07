NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen

Index-Performance im Blick

Mit dem NASDAQ 100 geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch steigt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 2,94 Prozent auf 24.912,95 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 3,48 Prozent höher bei 25.045,36 Punkten, nach 24.202,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.045,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.756,93 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24.643,01 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.507,10 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 17.090,40 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 11,25 Prozent auf 58,87 USD), Lam Research (+ 9,28 Prozent auf 245,17 USD), Applied Materials (+ 8,83 Prozent auf 385,60 USD), ASML (+ 8,80 Prozent auf 1.421,48 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 7,87 Prozent auf 620,29 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Diamondback Energy (-5,46 Prozent auf 184,83 USD), Palantir (-4,61 Prozent auf 143,15 USD), Workday (-4,52 Prozent auf 121,75 USD), Intuit (-2,85 Prozent auf 398,53 USD) und Verisk Analytics A (-2,49 Prozent auf 176,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.224.521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,691 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net