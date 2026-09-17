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NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Donnerstagmittag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
474.35 EUR 32.85 EUR 7.44 %
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Workday Inc
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Indizes
NASDAQ 100
29,421.51 USD 476.45 USD 1.65 %
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Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,67 Prozent höher bei 29.428,03 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,58 Prozent stärker bei 29.401,54 Punkten, nach 28.945,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.305,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 29.444,16 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.995,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.670,95 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 17.09.2025, mit 24.223,69 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16,75 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 9,11 Prozent auf 110,26 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,47 Prozent auf 545,65 USD), Arm (+ 6,36 Prozent auf 259,50 USD), Workday (+ 5,86 Prozent auf 198,76 USD) und Micron Technology (+ 5,61 Prozent auf 978,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CoreWeave (-4,00 Prozent auf 80,02 USD), Copart (-3,73 Prozent auf 29,67 USD), T-Mobile US (-2,80 Prozent auf 171,32 USD), Axon Enterprise (-2,80 Prozent auf 455,31 USD) und AppLovin (-2,74 Prozent auf 317,61 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 12.819.777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,453 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Mit 6,48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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