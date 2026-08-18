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Kursentwicklung

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung im Plus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung im Plus

Der NASDAQ 100 befand sich am Mittwoch im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
231.20 EUR 19.90 EUR 9.42 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
239.80 EUR 7.05 EUR 3.03 %
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CrowdStrike
175.44 EUR -9.60 EUR -5.19 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
191.40 EUR -12.60 EUR -6.18 %
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Fortinet Inc
139.30 EUR -1.94 EUR -1.37 %
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Kraft Heinz Company
22.68 EUR 0.36 EUR 1.61 %
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Micron Technology Inc.
825.00 EUR 22.00 EUR 2.74 %
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NVIDIA Corp.
193.56 EUR 5.76 EUR 3.07 %
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Palantir
146.44 EUR -8.56 EUR -5.52 %
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Palo Alto Networks Inc
283.30 EUR -27.85 EUR -8.95 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
706.60 EUR 21.60 EUR 3.15 %
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T-Mobile US
156.04 EUR -1.92 EUR -1.22 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,143.33 USD 66.11 USD 0.23 %
News | Analysen

Zum Handelsende gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent leichter bei 29.016,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29.077,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 28.971,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.165,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,888 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28.274,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30.660,60 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Wert von 23.231,11 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 8,65 Prozent auf 267,40 USD), Constellation Energy (+ 3,47 Prozent auf 290,04 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,42 Prozent auf 852,03 USD), NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 224,41 USD) und T-Mobile US (+ 2,82 Prozent auf 187,30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Palo Alto Networks (-9,28 Prozent auf 328,48 USD), Datadog A (-6,53 Prozent auf 209,23 USD), Palantir (-5,81 Prozent auf 169,46 USD), CrowdStrike (-5,42 Prozent auf 203,42 USD) und Fortinet (-4,52 Prozent auf 154,54 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.907.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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