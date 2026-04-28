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NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

30.04.26 22:33 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verbuchte am Donnerstag Zuwächse.

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NASDAQ 100
27.452,1 PKT 265,1 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,98 Prozent auf 27.452,12 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,522 Prozent auf 27.328,99 Punkte an der Kurstafel, nach 27.186,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27.488,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27.029,41 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,637 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 22.953,38 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.552,39 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 19.571,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.488,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 15,12 Prozent auf 179,58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,97 Prozent auf 381,94 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 9,96 Prozent auf 384,80 USD), O Reilly Automotive (+ 8,41 Prozent auf 99,40 USD) und Enphase Energy (+ 5,67 Prozent auf 32,96 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Meta Platforms (ex Facebook) (-8,55 Prozent auf 611,91 USD), NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD), Microsoft (-3,93 Prozent auf 407,78 USD), KLA-Tencor (-3,63 Prozent auf 1.750,35 USD) und Cognizant (-3,29 Prozent auf 52,90 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.933.335 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Mit 7,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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