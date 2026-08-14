NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt am Freitagnachmittag nach

NASDAQ 100 im Blick

14.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag in Rot.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent tiefer bei 29.987,14 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,275 Prozent auf 30.167,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30.084,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.934,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.179,82 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,935 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.580,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23.832,44 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 18,97 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 8,25 Prozent auf 276,08 USD), Copart (+ 7,13 Prozent auf 31,49 USD), Sandisk (+ 6,39 Prozent auf 1.625,82 USD), Seagate Technology (+ 5,14 Prozent auf 968,76 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,20 Prozent auf 503,28 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-6,33 Prozent auf 391,37 USD), Applied Materials (-5,69 Prozent auf 504,15 USD), KLA (-3,98 Prozent auf 201,04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,48 Prozent auf 93,72 USD) und Workday (-3,17 Prozent auf 199,90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.258.319 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net