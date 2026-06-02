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NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

04.06.26 22:32 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach | finanzen.net

Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in New York zurück.

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NASDAQ 100
30.407,8 PKT -163,4 PKT -0,53%
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Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,53 Prozent auf 30.407,81 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent schwächer bei 30.174,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30.571,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30.541,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.092,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,372 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 27.651,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.093,68 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Wert von 21.721,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 20,64 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 6,59 Prozent auf 513,20 USD), Marvell Technology (+ 4,90 Prozent auf 316,43 USD), Align Technology (+ 4,07 Prozent auf 168,29 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,01 Prozent auf 245,52 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 3,82 Prozent auf 369,27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-12,59 Prozent auf 418,91 USD), Micron Technology (-7,74 Prozent auf 996,00 USD), Arm (-4,47 Prozent auf 393,44 USD), CrowdStrike (-3,81 Prozent auf 719,09 USD) und Diamondback Energy (-3,63 Prozent auf 202,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39.324.812 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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