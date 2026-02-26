DAX25.219 -0,3%Est506.122 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.672 -0,9%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,70 +2,5%Gold5.223 +0,8%
DAX etwas tiefer -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach

27.02.26 16:00 Uhr
Das macht der NASDAQ 100.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
62,40 EUR -4,68 EUR -6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
195,88 EUR 0,36 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
97,70 EUR 1,22 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
140,68 EUR -3,28 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
38,43 EUR -0,57 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
22,40 EUR -0,25 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,09 EUR 0,32 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
76,88 EUR 5,53 EUR 7,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,46 EUR -3,20 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
109,20 EUR -3,50 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
179,58 EUR -1,42 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
105,06 EUR -1,18 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
114,16 EUR -3,62 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
120,46 EUR -21,04 EUR -14,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.911,6 PKT -122,8 PKT -0,49%
Charts|News|Analysen

Um 15:56 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,83 Prozent auf 24.825,71 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,904 Prozent schwächer bei 24.808,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.034,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24.892,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.747,25 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,440 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 25.939,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, mit 25.236,94 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 20.550,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,51 Prozent zu Buche. Bei 26.165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 8,59 Prozent auf 91,86 USD), Autodesk (+ 2,95 Prozent auf 240,33 USD), Walmart (+ 2,11 Prozent auf 127,04 USD), Diamondback Energy (+ 1,74 Prozent auf 169,89 USD) und T-Mobile US (+ 1,68 Prozent auf 216,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Zscaler (-14,24 Prozent auf 143,53 USD), Workday (-7,00 Prozent auf 129,38 USD), Datadog A (-5,75 Prozent auf 109,76 USD), Atlassian (-5,50 Prozent auf 75,06 USD) und Enphase Energy (-4,68 Prozent auf 43,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Netflix-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10.890.657 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,021 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

