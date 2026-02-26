NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach

NASDAQ-Handel im Fokus

Das macht der NASDAQ 100.

Um 15:56 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,83 Prozent auf 24.825,71 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,904 Prozent schwächer bei 24.808,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.034,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24.892,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.747,25 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,440 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 25.939,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, mit 25.236,94 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 20.550,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,51 Prozent zu Buche. Bei 26.165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 8,59 Prozent auf 91,86 USD), Autodesk (+ 2,95 Prozent auf 240,33 USD), Walmart (+ 2,11 Prozent auf 127,04 USD), Diamondback Energy (+ 1,74 Prozent auf 169,89 USD) und T-Mobile US (+ 1,68 Prozent auf 216,73 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Zscaler (-14,24 Prozent auf 143,53 USD), Workday (-7,00 Prozent auf 129,38 USD), Datadog A (-5,75 Prozent auf 109,76 USD), Atlassian (-5,50 Prozent auf 75,06 USD) und Enphase Energy (-4,68 Prozent auf 43,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Netflix-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10.890.657 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,021 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net