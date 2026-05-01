NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Index im Fokus

Schlussendlich herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,20 Prozent auf 29.357,27 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent tiefer bei 29.150,13 Punkten, nach 29.297,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.040,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.463,49 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,380 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26.479,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25.012,62 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21.080,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 16,47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 17,29 Prozent auf 62,34 USD), Arm (+ 16,16 Prozent auf 298,23 USD), QUALCOMM (+ 5,38 Prozent auf 213,41 USD), Copart (+ 4,12 Prozent auf 34,40 USD) und Micron Technology (+ 4,11 Prozent auf 762,10 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Intuit (-20,02 Prozent auf 307,07 USD), Walmart (-7,27 Prozent auf 121,34 USD), Atlassian (-4,70 Prozent auf 82,18 USD), Workday (-3,76 Prozent auf 121,85 USD) und Adobe (-3,66 Prozent auf 244,10 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.384.056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net