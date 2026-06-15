NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 befand sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,48 Prozent nach oben auf 30.406,19 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,99 Prozent auf 30.261,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29.670,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.089,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.463,77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,384 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28.994,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.425,09 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Wert von 21.719,69 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,63 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 10,64 Prozent auf 133,99 USD), Enphase Energy (+ 9,42 Prozent auf 52,28 USD), KLA-Tencor (+ 8,73 Prozent auf 259,56 USD), Micron Technology (+ 8,70 Prozent auf 1.133,99 USD) und ON Semiconductor (+ 7,70 Prozent auf 121,62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Cognizant (-10,49 Prozent auf 43,70 USD), Charter A (-4,37 Prozent auf 126,23 USD), Workday (-4,02 Prozent auf 116,93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,46 Prozent auf 112,53 USD) und Baker Hughes (-2,76 Prozent auf 58,41 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Marvell Technology-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 121.367.704 Aktien gehandelt. Mit 4,356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net