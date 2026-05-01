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NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt im Minus

04.05.26 20:02 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt im Minus | finanzen.net

NASDAQ 100-Handel am ersten Tag der Woche.

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NASDAQ 100
27.653,8 PKT -56,6 PKT -0,20%
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Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 27.678,61 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 27.731,34 Punkte an der Kurstafel, nach 27.710,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 27.822,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27.504,09 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 24.045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 24.891,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 20.102,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27.822,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 7,83 Prozent auf 95,84 USD), Micron Technology (+ 6,34 Prozent auf 576,60 USD), eBay (+ 5,51 Prozent auf 109,80 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,01 Prozent auf 184,27 USD) und Constellation Energy (+ 3,97 Prozent auf 320,02 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Old Dominion Freight Line (-6,45 Prozent auf 192,54 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4,73 Prozent auf 343,50 USD), QUALCOMM (-4,43 Prozent auf 169,17 USD), Enphase Energy (-3,99 Prozent auf 32,50 USD) und Arm (-3,95 Prozent auf 202,85 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.550.815 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 3,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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