NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

NASDAQ 100 im Blick

10.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent höher bei 29.820,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,366 Prozent schwächer bei 29.618,34 Punkten in den Freitagshandel, nach 29.727,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.484,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.855,51 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,827 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Stand von 28.508,03 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 25.116,34 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 22.829,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 18,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,06 Prozent auf 663,42 USD), Sandisk (+ 4,60 Prozent auf 1.943,75 USD), MercadoLibre (+ 3,99 Prozent auf 1.880,00 USD), NVIDIA (+ 3,91 Prozent auf 210,71 USD) und Seagate Technology (+ 3,88 Prozent auf 924,66 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-5,64 Prozent auf 187,22 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,32 Prozent auf 299,28 USD), Fortinet (-3,65 Prozent auf 157,76 USD), Netflix (-3,60 Prozent auf 72,75 USD) und Datadog A (-3,59 Prozent auf 259,35 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.245.166 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,318 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net