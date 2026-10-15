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NASDAQ 100-Marktbericht

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mit Abgaben

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mit Abgaben

Der NASDAQ 100 notiert am Donnerstag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
248.45 EUR 10.00 EUR 4.19 %
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Autodesk Inc.
202.70 EUR -0.65 EUR -0.32 %
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Copart Inc.
23.11 EUR -0.20 EUR -0.86 %
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CoreWeave
57.57 EUR -1.25 EUR -2.13 %
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CrowdStrike
218.25 EUR -5.90 EUR -2.63 %
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Intuit Inc.
294.00 EUR 19.45 EUR 7.08 %
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Kraft Heinz Company
21.00 EUR 0.59 EUR 2.89 %
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Lumentum Holdings Inc
739.10 EUR -66.40 EUR -8.24 %
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Micron Technology Inc.
808.30 EUR -11.70 EUR -1.43 %
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Moderna Inc
211.95 EUR 10.15 EUR 5.03 %
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NVIDIA Corp.
193.60 EUR -4.58 EUR -2.31 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
48.50 EUR -5.50 EUR -10.19 %
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Seagate Technology
604.00 EUR -38.00 EUR -5.92 %
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Teradyne Inc.
301.60 EUR -17.40 EUR -5.45 %
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Western Digital Corp.
309.20 EUR -26.05 EUR -7.77 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,745.65 USD -205.17 USD -0.69 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 29.843,80 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,42 Prozent tiefer bei 29.526,71 Punkten, nach 29.950,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.887,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.408,41 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,09 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.937,84 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 29.502,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24.745,36 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,40 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31.361,37 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intuit (+ 6,23 Prozent auf 329,77 USD), AppLovin (+ 5,66 Prozent auf 277,02 USD), Moderna (+ 5,48 Prozent auf 238,69 USD), Autodesk (+ 5,37 Prozent auf 243,55 USD) und Copart (+ 5,06 Prozent auf 27,60 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Rocket Lab (-9,78 Prozent auf 53,39 USD), Teradyne (-5,70 Prozent auf 338,96 USD), Seagate Technology (-5,33 Prozent auf 675,49 USD), Lumentum (-5,00 Prozent auf 851,50 USD) und Western Digital (-4,64 Prozent auf 347,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die CoreWeave-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.723.627 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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