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NASDAQ 100 im Fokus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags in der Gewinnzone

17.04.26 18:00 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verzeichnet heute Kursanstiege.

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Indizes
NASDAQ 100
26.638,4 PKT 305,4 PKT 1,16%
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Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,27 Prozent aufwärts auf 26.668,55 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,828 Prozent fester bei 26.551,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 26.333,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26.481,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.716,39 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 6,38 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.780,42 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.529,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18.258,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,80 Prozent zu Buche. Bei 26.716,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,86 Prozent auf 166,61 USD), Dollar Tree (+ 4,93 Prozent auf 104,86 USD), Tesla (+ 4,62 Prozent auf 406,85 USD), Analog Devices (+ 4,40 Prozent auf 369,35 USD) und Marriott (+ 4,25 Prozent auf 377,84 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-9,82 Prozent auf 97,21 USD), Diamondback Energy (-6,78 Prozent auf 174,00 USD), Exelon (-2,93 Prozent auf 46,20 USD), Atlassian (-2,66 Prozent auf 66,90 USD) und Constellation Energy (-1,84 Prozent auf 293,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.154.693 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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