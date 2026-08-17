NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter
Der NASDAQ 100 notierte am Abend im Minus.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 29.426,02 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 29.580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29.490,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.288,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.652,30 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28.592,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28.818,84 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 23.384,77 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,74 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,68 Prozent auf 104,25 USD), Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD), Copart (+ 7,43 Prozent auf 33,85 USD), MercadoLibre (+ 7,28 Prozent auf 1.908,65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 6,12 Prozent auf 242,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-9,87 Prozent auf 223,90 USD), Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Teradyne (-6,09 Prozent auf 379,65 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.539.222 Aktien gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alnylam Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alnylam Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research