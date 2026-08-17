NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

NASDAQ 100-Performance im Fokus

19.08.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 notierte am Abend im Minus.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 29.426,02 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 29.580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29.490,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.288,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.652,30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28.592,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28.818,84 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 23.384,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,74 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,68 Prozent auf 104,25 USD), Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD), Copart (+ 7,43 Prozent auf 33,85 USD), MercadoLibre (+ 7,28 Prozent auf 1.908,65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 6,12 Prozent auf 242,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-9,87 Prozent auf 223,90 USD), Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Teradyne (-6,09 Prozent auf 379,65 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.539.222 Aktien gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net