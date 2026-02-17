DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.897 +0,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,64 +1,9%Gold4.997 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

19.02.26 22:33 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer | finanzen.net

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
342,00 EUR 0,15 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
69,93 EUR 0,75 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
361,90 EUR -10,10 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
53,11 EUR 1,49 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
3.300,00 EUR -318,00 EUR -8,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
195,66 EUR -6,59 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
75,32 EUR 7,95 EUR 11,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
38,30 EUR -1,42 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,10 EUR -0,25 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,37 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,64 EUR -0,04 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
57,62 EUR -2,03 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
110,55 EUR 4,75 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.797,3 PKT -101,5 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 24.797,34 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent leichter bei 24.771,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.898,87 Punkten am Vortag.

Bei 24.690,87 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24.890,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,935 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25.529,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.640,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22.175,60 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,62 Prozent abwärts. 26.165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24.387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,39 Prozent auf 129,45 USD), eBay (+ 3,13 Prozent auf 84,75 USD), Axon Enterprise (+ 2,56 Prozent auf 441,12 USD), AppLovin (+ 1,88 Prozent auf 412,00 USD) und Baker Hughes (+ 1,66 Prozent auf 62,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Booking (-6,15 Prozent auf 4.007,45 USD), Atlassian (-4,01 Prozent auf 80,26 USD), Enphase Energy (-3,89 Prozent auf 44,25 USD), ON Semiconductor (-3,64 Prozent auf 68,09 USD) und Charter A (-3,18 Prozent auf 231,54 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25.456.987 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,808 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

