NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Freitagmittag Verluste

NASDAQ 100-Marktbericht

28.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,38 Prozent auf 29.529,51 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,323 Prozent auf 29.545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29.641,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.752,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.459,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27.763,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.223,89 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 23.703,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,15 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 5,71 Prozent auf 204,62 USD), AppLovin (+ 4,39 Prozent auf 326,37 USD), Amazon (+ 4,14 Prozent auf 266,88 USD), Airbnb (+ 3,66 Prozent auf 191,15 USD) und Netflix (+ 2,89 Prozent auf 82,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,46 Prozent auf 221,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,49 Prozent auf 129,85 USD), Autodesk (-4,65 Prozent auf 258,01 USD) und Lumentum (-4,46 Prozent auf 913,48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.015.652 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net