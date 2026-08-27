DAX 26.583 +0,8%ESt50 6.492 +1,0%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,33 -1,3%Nas 26.484 -0,2%Bitcoin 67.891 -1,4%Euro 1,1601 -0,5%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.514 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100-Marktbericht

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Freitagmittag Verluste

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Freitagmittag Verluste

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
164.00 EUR 3.60 EUR 2.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
228.45 EUR 7.80 EUR 3.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
281.00 EUR 16.35 EUR 6.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
219.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
22.40 EUR -0.30 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
182.26 EUR -14.42 EUR -7.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.91 EUR 0.36 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
796.30 EUR -24.00 EUR -2.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
188.00 EUR -19.50 EUR -9.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
70.54 EUR 2.32 EUR 3.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
191.20 EUR -4.62 EUR -2.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
47.02 EUR -5.81 EUR -11.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
110.76 EUR -7.52 EUR -6.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
172.02 EUR 1.86 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,499.25 USD -142.31 USD -0.48 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,38 Prozent auf 29.529,51 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,323 Prozent auf 29.545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29.641,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.752,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.459,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27.763,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.223,89 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 23.703,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,15 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 5,71 Prozent auf 204,62 USD), AppLovin (+ 4,39 Prozent auf 326,37 USD), Amazon (+ 4,14 Prozent auf 266,88 USD), Airbnb (+ 3,66 Prozent auf 191,15 USD) und Netflix (+ 2,89 Prozent auf 82,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,46 Prozent auf 221,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,49 Prozent auf 129,85 USD), Autodesk (-4,65 Prozent auf 258,01 USD) und Lumentum (-4,46 Prozent auf 913,48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.015.652 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.