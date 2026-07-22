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Kursentwicklung

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verliert am Nachmittag

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verliert am Nachmittag

Anleger in New York treten am vierten Tag der Woche den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
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Lumentum Holdings Inc
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Micron Technology Inc.
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NVIDIA Corp.
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Roper Technolgies Inc.
320.50 EUR 21.90 EUR 7.33 %
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Sandisk Corp
1,480.00 EUR 80.00 EUR 5.71 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
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Indizes
NASDAQ 100
28,387.97 USD -610.13 USD -2.1 %
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Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 2,07 Prozent auf 28.398,62 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent leichter bei 28.545,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28.998,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 28.274,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28.726,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,64 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 29.347,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 26.782,62 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Wert von 23.162,41 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Roper Technolgies (+ 6,55 Prozent auf 358,77 USD), CSX (+ 5,44 Prozent auf 52,65 USD), Sandisk (+ 4,30 Prozent auf 1.668,00 USD), Micron Technology (+ 3,98 Prozent auf 997,71 USD) und Lumentum (+ 1,67 Prozent auf 843,59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Tesla (-14,15 Prozent auf 321,08 USD), T-Mobile US (-7,53 Prozent auf 176,56 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,55 Prozent auf 319,70 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,44 Prozent auf 319,88 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5,75 Prozent auf 94,26 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16.112.171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,390 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11:16 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
11:11 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.