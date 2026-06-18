NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verliert nachmittags

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,31 Prozent leichter bei 30.311,37 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,407 Prozent auf 30.529,99 Punkte an der Kurstafel, nach 30.406,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30.642,57 Punkte, das Tagestief hingegen 30.194,25 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.481,64 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.898,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.626,39 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,25 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 6,32 Prozent auf 2.322,93 USD), Micron Technology (+ 5,38 Prozent auf 1.195,01 USD), Intel (+ 4,90 Prozent auf 140,55 USD), Lumentum (+ 4,30 Prozent auf 886,53 USD) und KLA-Tencor (+ 3,11 Prozent auf 267,63 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Rocket Lab (-7,78 Prozent auf 98,90 USD), Arm (-7,08 Prozent auf 408,36 USD), Palantir (-6,40 Prozent auf 120,25 USD), CoreWeave (-6,17 Prozent auf 110,68 USD) und Netflix (-6,07 Prozent auf 72,68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12.924.020 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,452 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net