NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

NASDAQ 100 aktuell

Am Nachmittag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,06 Prozent auf 27.288,48 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,093 Prozent auf 27.278,28 Punkte an der Kurstafel, nach 27.303,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 27.304,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27.158,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der NASDAQ 100 25.939,74 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.432,56 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27.314,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 5,22 Prozent auf 522,64 USD), Datadog A (+ 3,05 Prozent auf 133,43 USD), NVIDIA (+ 2,97 Prozent auf 214,45 USD), Palo Alto Networks (+ 2,59 Prozent auf 183,17 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 2,51 Prozent auf 353,06 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-7,74 Prozent auf 216,64 USD), Dollar Tree (-6,38 Prozent auf 97,13 USD), Marvell Technology (-4,33 Prozent auf 157,19 USD), NXP Semiconductors (-4,33 Prozent auf 233,48 USD) und Microchip Technology (-4,22 Prozent auf 85,67 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25.727.664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net