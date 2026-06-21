NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

NASDAQ 100-Kursentwicklung

16.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich in Rot.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,62 Prozent auf 29.025,77 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,625 Prozent leichter bei 29.318,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29.502,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.333,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.881,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,51 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 16.06.2026, den Stand von 29.968,13 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 26.333,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22.907,97 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,15 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit DexCom (+ 7,22 Prozent auf 77,98 USD), Cintas (+ 7,22 Prozent auf 206,25 USD), Intuit (+ 5,40 Prozent auf 294,79 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,29 Prozent auf 237,15 USD) und Adobe (+ 4,79 Prozent auf 235,31 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Nebius (-13,90 Prozent auf 171,77 USD), Sandisk (-12,63 Prozent auf 1.411,08 USD), Rocket Lab (-11,61 Prozent auf 67,35 USD), Seagate Technology (-10,00 Prozent auf 745,49 USD) und Western Digital (-9,15 Prozent auf 466,81 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 36.422.151 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,470 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net