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NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

15.05.26 18:00 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gibt heute nach.

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NASDAQ 100
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Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,46 Prozent tiefer bei 29.149,39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent leichter bei 29.191,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 29.580,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.991,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.285,92 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,125 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 26.204,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 24.732,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.335,82 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,64 Prozent zu. Bei 29.678,89 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 7,25 Prozent auf 51,49 USD), DexCom (+ 6,80 Prozent auf 61,75 USD), Atlassian (+ 5,75 Prozent auf 85,51 USD), Intuit (+ 3,67 Prozent auf 392,18 USD) und Workday (+ 3,67 Prozent auf 123,11 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Arm (-7,06 Prozent auf 212,37 USD), Intel (-6,26 Prozent auf 108,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,18 Prozent auf 175,41 USD), Micron Technology (-5,16 Prozent auf 736,00 USD) und Lam Research (-4,21 Prozent auf 286,56 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21.490.498 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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