Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwochmittag tief in der Verlustzone.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 3,95 Prozent schwächer bei 25.179,45 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 3,45 Prozent tiefer bei 25.309,61 Punkten, nach 26.214,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24.970,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.439,32 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 6,36 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 28.957,53 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 29.209,23 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 25.018,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,106 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Kraft Heinz Company (+ 2,93 Prozent auf 26,32 USD), Paychex (+ 2,26 Prozent auf 117,68 USD), DoorDash (+ 2,24 Prozent auf 163,72 USD), Roper Technolgies (+ 1,65 Prozent auf 484,33 USD) und Comcast (+ 1,42 Prozent auf 25,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-13,56 Prozent auf 67,38 USD), Nebius (-12,86 Prozent auf 76,08 USD), Micron Technology (-12,58 Prozent auf 550,59 USD), Lam Research (-12,11 Prozent auf 172,40 USD) und Astera Labs (-11,98 Prozent auf 168,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32.645.252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,637 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat mit 3,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net