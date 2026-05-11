NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 fällt am Dienstag.

Um 17:56 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,90 Prozent auf 28.763,36 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,864 Prozent auf 29.067,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29.320,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.745,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.188,07 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der NASDAQ 100 25.116,34 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Wert von 24.687,61 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 20.868,15 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 14,11 Prozent zu. Bei 29.372,43 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Netflix (+ 3,90 Prozent auf 88,78 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,30 Prozent auf 449,54 USD), Intuitive Surgical (+ 2,68 Prozent auf 431,30 USD), Axon Enterprise (+ 2,18 Prozent auf 402,95 USD) und Costco Wholesale (+ 2,10 Prozent auf 1.020,49 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil QUALCOMM (-12,06 Prozent auf 208,89 USD), Intel (-9,39 Prozent auf 117,29 USD), Micron Technology (-7,24 Prozent auf 737,71 USD), ON Semiconductor (-7,00 Prozent auf 99,73 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,28 Prozent auf 183,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16.119.603 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,450 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net