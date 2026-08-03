NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 mittags

NASDAQ-Handel im Blick

04.08.26 17:59 Uhr

Das macht der NASDAQ 100 am Dienstag.

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 2,70 Prozent auf 29.554,58 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,16 Prozent fester bei 29.109,26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28.776,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.109,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.575,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.329,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 27.651,82 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23.188,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 17,25 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 27,05 Prozent auf 159,64 USD), Arm (+ 14,32 Prozent auf 273,29 USD), Marvell Technology (+ 12,92 Prozent auf 218,81 USD), Sandisk (+ 10,98 Prozent auf 1.429,42 USD) und Teradyne (+ 10,94 Prozent auf 405,81 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Coca-Cola European Partners (-4,09 Prozent auf 103,77 USD), Diamondback Energy (-3,75 Prozent auf 191,30 USD), Constellation Energy (-2,60 Prozent auf 266,59 USD), Intuitive Surgical (-2,42 Prozent auf 366,32 USD) und Amazon (-2,29 Prozent auf 277,53 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Palantir-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.573.173 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,222 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Mit 6,08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net