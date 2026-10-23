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Nasdaq-100 Index - Die Hälfte der Einzeltitel im Bärenmarktmodus

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
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NASDAQ 100
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Die Hälfte der Einzeltitel im Bärenmarktmodus

Seit Mai bewegt sich der Nasdaq-100® nur noch seitwärts und pendelt dabei um die runde 30.000er-Marke. Dennoch befindet sich das bisherige Allzeithoch (31.361 Punkte) weiterhin in absoluter Schlagdistanz. Deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass verschiedene Marktbreiteauswertungen durchaus zur Vorsicht mahnen. Wir haben heute für jedes einzelne Indexmitglied aus dem US-Technologiebarometer den Abstand zu den jeweiligen Jahreshochs ermittelt. Regelmäßig sind die 52-Wochen-Hochs dabei gleichbedeutend mit den aktuellen Allzeithochs. Im Durchschnitt notieren die 100 Indexmitglieder 23 % unterhalb der jeweiligen Jahreshochs. 55 Einzelaktien weisen dabei einen Abstand von mehr als 20 % zum 52-Wochen-Hoch auf. Eine Korrektur um 20 % wird regelmäßig als Schwelle für den Beginn eines Bärenmarktes angesehen. Mit anderen Worten: Über die Hälfte der Einzelaktien befindet sich im Bärenmarktmodus. Auf der anderen Seite notieren lediglich 13 Aktien innerhalb einer 5 %-Spanne zum jeweiligen Verlaufshoch. Die Apple-Aktie gehört dazu, notiert nahezu auf Rekordlevel und bildet innerhalb des Technologiesektors einen „Hort der Stabilität“. Unter der Oberfläche – auf Einzeltitelebene – findet die Korrektur bereits statt.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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