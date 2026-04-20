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NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Minus

21.04.26 17:59 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Minus | finanzen.net

Am Dienstagmittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3,99 USD -0,47 USD -10,54%
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62,84 EUR -0,76 EUR -1,19%
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Patterson-UTI Energy Inc.
8,11 EUR 0,47 EUR 6,18%
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Pegasystems Inc.
35,74 EUR -1,17 EUR -3,17%
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Prosperity Bancshares Inc.
59,50 EUR 0,50 EUR 0,85%
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SIGA Technologies Inc.
4,51 USD -0,07 USD -1,42%
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Strategy (ex MicroStrategy)
142,96 EUR -2,04 EUR -1,41%
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Synaptics Inc.
70,00 EUR 3,50 EUR 5,26%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.378,4 PKT -26,0 PKT -0,11%
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Um 17:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,09 Prozent auf 24.382,94 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,250 Prozent auf 24.465,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24.404,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.324,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.537,58 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 21.647,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23.224,82 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 21.04.2025, einen Stand von 15.870,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,94 Prozent nach oben. 24.537,58 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Synaptics (+ 7,24 Prozent auf 89,07 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,86 Prozent auf 10,44 USD), NetApp (+ 5,89 Prozent auf 113,09 USD), Northern Trust (+ 5,62 Prozent auf 167,93 USD) und Hooker Furniture (+ 4,79 Prozent auf 13,56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,52 Prozent auf 4,08 USD), Pegasystems (-6,85 Prozent auf 40,80 USD), AXT (-5,14 Prozent auf 74,71 USD) und Geron (-4,81 Prozent auf 1,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.946.435 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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