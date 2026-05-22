NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen

Index-Bewegung

Der NASDAQ Composite gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Um 17:56 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent auf 26.525,69 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,936 Prozent auf 26.590,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26.343,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.725,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.522,28 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24.836,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.878,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18.737,21 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,16 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26.725,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 16,57 Prozent auf 303,69 USD), Power Integrations (+ 14,99 Prozent auf 81,47 USD), TransAct Technologies (+ 12,85 Prozent auf 4,39 USD), Amkor Technology (+ 10,59 Prozent auf 72,71 USD) und Ballard Power (+ 9,39 Prozent auf 6,06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-5,84 Prozent auf 132,61 USD), Compugen (-4,29 Prozent auf 2,68 USD), O Reilly Automotive (-3,94 Prozent auf 88,13 USD), MarketAxess (-3,68 Prozent auf 132,08 USD) und inTest (-3,65 Prozent auf 17,97 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16.163.675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,82 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net