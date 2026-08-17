NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus

Index-Bewegung

19.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite verzeichnet am dritten Tag der Woche Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 26.382,26 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent höher bei 26.393,89 Punkten, nach 26.289,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26.185,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.420,57 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 25.520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Wert von 25.870,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21.314,95 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 13,54 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,71 Prozent auf 105,20 USD), Royal Gold (+ 7,61 Prozent auf 247,96 USD), Myriad Genetics (+ 5,75) Prozent auf 3,04 USD), IMAX (+ 5,44 Prozent auf 53,30 USD) und Salesforce (+ 5,42 Prozent auf 206,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 22,51 USD), Amtech Systems (-9,00 Prozent auf 15,36 USD), AXT (-8,63 Prozent auf 75,21 USD), TTM Technologies (-6,83 Prozent auf 117,13 USD) und Ultra Clean (-6,77 Prozent auf 76,28 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.478.727 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 20,07 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net