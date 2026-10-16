NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Marktbericht

16.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite fiel am Abend.

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,14 Prozent auf 26.140,03 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,225 Prozent schwächer bei 26.652,98 Punkten in den Handel, nach 26.713,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26.674,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.023,10 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,43 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25.978,42 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 25.881,95 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 22.562,54 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,50 Prozent aufwärts. Bei 27.722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Independent Bank (+ 3,63 Prozent auf 79,88 USD), Commercial Vehicle Group (+ 2,49 Prozent auf 2,88 USD), Century Aluminum (+ 2,43 Prozent auf 35,03 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,41 Prozent auf 560,36 USD) und Alliance Resource Partners LP (+ 2,22 Prozent auf 25,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-22,96 Prozent auf 1,04 USD), AXT (-11,12 Prozent auf 51,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,56 Prozent auf 136,83 USD), Ultra Clean (-8,65 Prozent auf 51,00 USD) und Myriad Genetics (-8,51 Prozent auf 3,98 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 34.137.763 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Century Aluminum-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 18,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net